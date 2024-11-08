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В мэрии Ярославля назначили нового директора департамента

Директором департамента социально-экономического развития города мэрии Ярославля стала Ольга Полюхова. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ранее госпожа Полюхова работала в правительстве области и в самом департаменте, но на другой должности. Она закончила Ярославский государственный университет (прим.: в настоящее время Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова).

На протяжении последнего года департаментом руководила Наталья Беляева, заместитель директора, начальник управления муниципальных закупок.

Алла Чижова

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