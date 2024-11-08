На 89 году жизни умер почетный гражданин Екатеринбурга, машинист Виталий Калинин

В возрасте 88 лет умер почетный гражданин Екатеринбурга Виталий Калинин, сообщили в пресс-службе администрации города. Он работал машинистом на Верх-Исетском заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Виталий Калинин родился 5 декабря 1935 года в селе Альняш Пермской области (ныне Пермский край). Работал в колхозе, затем переехал в Нижний Тагил, где работал на Нижнетагильском металлургическом заводе.

«С 1966 года с семьей переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), связав свою трудовую жизнь с одним из старейших металлургических предприятий Урала – Верх-Исетским заводом, на котором работал машинистом завалочной машины сталеплавильного цеха вплоть до выхода на заслуженный отдых»,— добавили в администрации.

В 1976 году господин Калинин был избран депутатом Верховного совета СССР. Через десять лет его наградили званием «Почетный гражданин города Свердловска».

Напомним, в марте в Екатеринбурге на 90-м году жизни скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Он был почетным гражданином Екатеринбурга.

Виталий Красиков