В Ярославль приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова

В Ярославскую область в рамках рабочего визита приехала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом госпожа Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Михаил Евраев, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Губернатор Михаил Евраев, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Она представила губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву рекомендации по совершенствованию системы профилактики социального сиротства.

«По итогам инспекции мои коллеги подготовили рекомендации. У нас приезжали аудиторы, финансисты, юристы, работали аналитики. Мы кабинетно проанализировали все ваши программы, бюджеты. Здесь подробно (прим.: описано), как нам кажется, то, что можно было бы дополнить, изменить»,— обратилась омбудсмен к господину Евраеву и передала документы.

В своих соцсетях она рассказала, что предлагается внести показатели эффективности профилактической работы, чтобы «сохранять семейное окружение большему числу детей», создать межведомственную группу по вопросам обоснованности помещения детей в учреждения и проанализировать каждый случай, ввести ставки куратора в учреждениях для адресной работы с семьями. А также «определить НКО-ведущего оператора региона по поддержке родителей». Предложения были рассмотрены в ходе совещания в правительстве области.

Алла Чижова