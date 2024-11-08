В Ярославль приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова
В Ярославскую область в рамках рабочего визита приехала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом госпожа Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале.
Губернатор Михаил Евраев, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал
Она представила губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву рекомендации по совершенствованию системы профилактики социального сиротства.
«По итогам инспекции мои коллеги подготовили рекомендации. У нас приезжали аудиторы, финансисты, юристы, работали аналитики. Мы кабинетно проанализировали все ваши программы, бюджеты. Здесь подробно (прим.: описано), как нам кажется, то, что можно было бы дополнить, изменить»,— обратилась омбудсмен к господину Евраеву и передала документы.
В своих соцсетях она рассказала, что предлагается внести показатели эффективности профилактической работы, чтобы «сохранять семейное окружение большему числу детей», создать межведомственную группу по вопросам обоснованности помещения детей в учреждения и проанализировать каждый случай, ввести ставки куратора в учреждениях для адресной работы с семьями. А также «определить НКО-ведущего оператора региона по поддержке родителей». Предложения были рассмотрены в ходе совещания в правительстве области.