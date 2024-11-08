В торговом центре Краснодара продолжают повышать арендные ставки

В торгово-развлекательном центре «Любимово», открывшемся год назад в Краснодаре, продолжают повышать стоимость арендной платы. Об этом сообщает руководитель управляющей компании «Инсити» Тамара Родичева на форуме Mallpic в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Торгово-развлекательный центр «Любимово», открывшийся в 2023 году в одноименном микрорайоне, включает четыре очереди строительства. Первая очередь комплекса представляет собой торгово-развлекательные зоны с магазинами, ресторанами, пятизальным кинотеатром и VR-ареной. Детский развлекательный центр занимает площадь более 2 тыс. кв. м. Вторая очередь сосредоточена на мебели, дизайне и интерьере. Третья и четвертая очереди предполагают создание зон отдыха и спортивных объектов.

Центр начал подписывать договоры аренды еще в 2022 году. За первый год эксплуатации спрос на аренду оказался высоким. Из-за этого управляющая компания была вынуждена поднять арендные ставки. По словам госпожи Родичевой, спрос поддерживается благодаря внесению изменений в первоначальную концепцию, уделяется больше внимания развлечениям и общим зонам.

Мария Удовик