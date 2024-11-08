Богемская рапсодия, «Юнона и Авось» и Zivert

В Уфе на предстоящей неделе пройдут концерты Zivert и Михаила Шуфутинского. В кинотеатрах выйдут в прокат фильмы «Новый год в Березовке», «Хищные земли» и «Любовь Советского Союза». В театрах можно будет посмотреть «Танцуй со мной», мюзикл «Айболит и Бармалей» и рок-оперу «Юнона и Авось».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шуфутинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Михаил Шуфутинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

В ГКЗ «Башкортостан» 10 ноября запланировано выступление российского трибьют-шоу Radio Queen «Богемская Рапсодия» в сопровождении симфонического оркестра. Зрителям обещают, что многоголосие вокалистов, виртуозное исполнение гитарных партий, мощная ритм-секция погрузят их в атмосферу концертов легендарных Queen.

В MusicHall27 в этот день состоится презентация мини-альбома «Городские будни» уфимской группы «Где Фантом?». «"Городские будни" не всегда следуют канонам жанра, это и пост-панк, и поп-рок, и даже регги. Но это все еще предельно простая и доходчивая музыка, где каждый ход моментально запоминается и бьет точно в цель. Это пять мрачноватых и хлестких песен от лица героя, сменившего позицию вечного романтика на здоровый цинизм»,— пишет об альбоме группа.

В ГКЗ Башкортостан» 12 ноября состоится концерт симфонической музыки. На сцене выступит Государственный академический симфонический оркестр РБ. Во Дворце молодежи с сольным концертом выступит Михаил Шуфутинский.

В «Уфа-Арена» 13 ноября пройдет концерт Zivert. После перерыва в концертной деятельности певица возвращается на сцену с большим осенним туром. Zivert исполнит песни Life, Credo, «Шарик», «Не болей», «Зеленые волны» и другие.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист театра Ефим Шифрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Артист театра Ефим Шифрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Городском дворце культуры 11 ноября Татьяна Васильева и Ефим Шифрин представят комедию «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, которые учатся танцевать. Это лирическая комедия, полная ожидания, лукавства, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия.

Молодежный театр имени Мустая Карима 9 ноября покажет детскую постановку «Айболит и Бармалей». Это легкий мюзикл без отступления от всем знакомого и понятного текста Чуковского.

В ГКЗ «Башкортостан» 14 ноября — «Юнона и Авось». «Юнона и Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В авторской версии Алексея Рыбникова рок-оперу поставила Московская государственная творческая мастерская.

Кино

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Дмитрий Нагиев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В кинотеатрах начался прокат семейной комедии «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

В предновогодние дни семейная пара Кошкиных забирается в дом состоятельных соседей Морозовых, собираясь их обокрасть. Однако дома оказываются наказанные домашним арестом за ссору дети. Героев жду приключения: поиски пропавших миллионов и противостояние криминальными авторитетами во главе с боссом по кличке Аллигатор.

В кинозалах на следующей неделе покажут «Хищные земли» (США) — постапокалиптический триллер. Мир захватили монстры, а уцелевшие люди вынуждены спасаться высоко в горах. Выше 2,5 тыс. м чудовища не поднимаются. Однако героям предстоит спуститься вниз и сразиться с хищниками, чтобы спасти жизнь маленького мальчика.

В прокат в уфимских кинотеатрах 8 ноября вышел фильм «Любовь Советского Союза». Действие картины происходит в 30-х годах. Сюжет основан на биографии актрисы Валентины Серовой и ее отношениях с писателем Константином Симоновым.