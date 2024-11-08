В Югре двух работников департамента экономики отправили в колонию за коррупцию

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) приговорил к 10 годам колонии строгого режима двух бывших сотрудников департамента экономики округа. Следствием установлено более 50 фактов получения взяток, размеры которых составляли от 40 до 700 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, они лишены права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять и семь лет.

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По версии следствия, в период с 2010 по 2016 год преступная группа, состоящая из работников отдела лицензионного контроля управления потребительского рынка при посредничестве других лиц, не состоящих с ними в служебных отношениях, разным составом и в разных городах Югры систематически получала взятки от представителей коммерческих организаций за изготовление лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории округа. Кроме того, взятки они брали за укрывательство нарушений в области реализации алкоголя, выявленных в результате проверок.

В зависимости от роли каждого бывшие заместитель начальника отдела и еще один экс-сотрудник признаны виновными по ч. 4 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 293 (халатность) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в крупном размере).

Приговор не вступил в законную силу. Ранее судом уже были вынесены обвинительные приговоры в отношении других бывших работников департамента, а также в отношении посредников и взяткодателей.

Полина Хабарова