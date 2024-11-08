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В Уфе предпринимателя оштрафовали на 2 млн рублей за коммерческий подкуп

Октябрьский райсуд Уфы признал виновным в коммерческом подкупе в значительном размере, сопряженном с вымогательством предмета подкупа (чч. 6, 7 ст. 204 УК РФ) 33-летнего предпринимателя. Он оштрафован на 2 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии

В суде было установлено, что в ноябре 2023 года подсудимый, являясь начальником отдела одного из акционерных обществ, требовал от трех своих менеджеров взятку. В обмен он обещал утвердить им стимулирующие выплаты, премии и прочие начисления, а в случае отказа грозил увольнением. Всего он получил свыше 133 тыс. руб.

Подсудимый не признал вину.

Венера Хисамова

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