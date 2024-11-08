Курганский губернатор рассказал, что полтора года назад дал сутки на ликвидацию диаспор
Курганский губернатор Шумков полтора года назад дал сутки на ликвидацию диаспор
Губернатор Курганской области Вадим Шумков полтора года назад требовал ликвидировать национальные диаспоры в течение суток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Царьград» 1 ноября.
Вадим Шумков
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По мнению Вадима Шумкова, у многих национальных диаспор есть представители, которые пытаются защитить в правоохранительных органах своих земляков, совершивших преступление.
«Такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы с обязательным решением Министерства юстиции России»,— напомнил свое заявление губернатор Вадим Шумков.
Кроме того, глава Курганской области заявил, что лицо, которое представляет национальную диаспору и «выгораживает своих земляков», должно рассматриваться в качестве пособника преступления.
В конце октября в Коркино соседней Челябинской области произошел конфликт местных жителей с цыганской общиной после убийства таксистки. В совершении преступления подозревают 17-летнего представителя этнической группы. В городе были массовые беспорядки с погромами, поджогами автомобилей и домов в местах компактного проживания цыган. После этого в городе регулярно проводятся рейды. По данным на 5 ноября, сотрудники полиции зафиксировали более 450 правонарушений в ходе профилактических мероприятий. Более 70 местным жителям в ходе рейдов вручены повестки о явке в военный комиссариат для постановки на учет.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Не время цыган».