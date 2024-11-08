Курганский губернатор рассказал, что полтора года назад дал сутки на ликвидацию диаспор

Губернатор Курганской области Вадим Шумков полтора года назад требовал ликвидировать национальные диаспоры в течение суток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Царьград» 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шумков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вадим Шумков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По мнению Вадима Шумкова, у многих национальных диаспор есть представители, которые пытаются защитить в правоохранительных органах своих земляков, совершивших преступление.

«Такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы с обязательным решением Министерства юстиции России»,— напомнил свое заявление губернатор Вадим Шумков.

Кроме того, глава Курганской области заявил, что лицо, которое представляет национальную диаспору и «выгораживает своих земляков», должно рассматриваться в качестве пособника преступления.

В конце октября в Коркино соседней Челябинской области произошел конфликт местных жителей с цыганской общиной после убийства таксистки. В совершении преступления подозревают 17-летнего представителя этнической группы. В городе были массовые беспорядки с погромами, поджогами автомобилей и домов в местах компактного проживания цыган. После этого в городе регулярно проводятся рейды. По данным на 5 ноября, сотрудники полиции зафиксировали более 450 правонарушений в ходе профилактических мероприятий. Более 70 местным жителям в ходе рейдов вручены повестки о явке в военный комиссариат для постановки на учет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Не время цыган».

Ольга Воробьева, Челябинск