Жителя Казахстана осудят за взятку сотруднику ФСБ на Алтае

В Алтайском крае гражданину Казахстана предъявлены обвинения в даче взятки сотруднику ФСБ (ч. 4 ст. 291 УК РФ). По этой статье 39-летнему фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

Согласно данным правоохранителей, в июне этого года на автомобильном пункте пропуска через госграницу в Рубцовском районе за контрабанду сотрудниками ФСБ был задержан знакомый обвиняемого. Чтобы решить вопрос о его освобождении и пропуске товара в Россию, иностранец предложил должностному лицу взятку.

Фигурант дела был задержан с поличным при передаче денег.

Александра Стрелкова