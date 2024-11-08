9 ноября в Татарстане ожидается сильная гололедица

9 ноября на территории Татарстана прогнозируется сильная гололедица, соответствующее предупреждение об ухудшении погодных условий опубликовал Гидрометцентр республики.

В ближайшие сутки в Татарстане ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Ночью и утром в северных и восточных районах возможен гололед.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +1 до 4 градусов, а максимальная температура днем ожидается в пределах от +1 до +5 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 8–13 м/с, местами с порывами до 15–20 м/с.

МЧС также рассылает гражданам сообщения о гололедице.

Влас Северин