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На СвЖД запустят электрички из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский

С 15 декабря 2024 года начнут ходить «Финисты» из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, они будут курсировать ежедневно.

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Скорые электрички будут отправляться из Екатеринбурга в 18:25, а прибывать в Челябинск в 22:43. В 07:00 поезд отправится из Челябинска, а прибудет в уральскую столицу в 11:18.

Поезд будет ходить через следующие станции: Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Сейчас между Екатеринбургом и Челябинском курсируют «Орланы», путь которых проходит через Верхний Уфалей.

Полина Хабарова

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