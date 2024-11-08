На СвЖД запустят электрички из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский

С 15 декабря 2024 года начнут ходить «Финисты» из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, они будут курсировать ежедневно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Скорые электрички будут отправляться из Екатеринбурга в 18:25, а прибывать в Челябинск в 22:43. В 07:00 поезд отправится из Челябинска, а прибудет в уральскую столицу в 11:18.

Поезд будет ходить через следующие станции: Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя, Муслюмово.

Сейчас между Екатеринбургом и Челябинском курсируют «Орланы», путь которых проходит через Верхний Уфалей.

Полина Хабарова