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Татарстану выделят 18 млн рублей на неонатальный скрининг новорожденных

Правительство направит Татарстану 18 млн руб. на проведение расширенного неонатального скрининга. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2024 году Россия выделит около 770 млн руб. на программу, направленную на выявление врожденных и наследственных заболеваний у новорожденных. Финансирование станет частью федерального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга» в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Самые крупные суммы направлены Краснодарскому краю — 35,4 млн руб., Московской области — 34,3 млн, Дагестану — 32,5 млн и Башкортостану — 25,7 млн. Меньше всего получат Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа: 423 тыс. и 755 тыс. руб. соответственно.

Расширенный неонатальный скрининг — это исследование, позволяющее выявлять наследственные и врожденные заболевания у новорожденных. Оно помогает диагностировать тяжелые болезни на ранней стадии.

Анар Зейналов

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