В Чебоксарах направлено в суд дело о мошенничестве при уборке снега

Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве при выполнении контракта на уборку и утилизацию снега в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Следствие установило, что весной 2024 года 34-летний руководитель компании «Дорсервис», исполняя контракт на зимнюю уборку парковок, предоставил заказчику фиктивные документы об утилизации снега в специализированном пункте в Новочебоксарске. В действительности убранный снег складировался в непредназначенном для этого месте на территории одного из городских предприятий.

На основании подложных документов исполнителю было выплачено более 2 млн руб. за фактически невыполненные работы.

Обвиняемый возместил весь ущерб, причиненный мошенническими действиями. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» направлено в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов