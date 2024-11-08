Госавтоинспекция Татарстана хочет запретить продажу бензина лицам до 16 лет

Госавтоинспекция Татарстана выступит с инициативой запретить продажу бензина на АЗС несовершеннолетним до 16 лет. Это предложение будет вынесено на рассмотрение на заседании кабмина РТ в декабре. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Госавтоинспекция предложит запретить продажу моторного топлива на автозаправочных станциях лицам младше 16 лет. Инициатива связана с ростом числа аварий с участием детей, управляющих мототранспортом, включая питбайки и квадроциклы. Вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров РТ, которое пройдет в декабре под председательством Рустама Минниханова.

Ранее в Татарстане обсуждалась проблема аварийности среди детей, управляющих механическими транспортными средствами. В связи с этим ГИБДД призвала родителей не покупать детям мототехнику, такую как питбайки и квадроциклы, поскольку это может привести к серьезным травмам или даже гибели.

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила ужесточить ответственность для родителей, чьи дети управляют мототранспортом без прав. Она предложила запретить несовершеннолетним до 16 лет управлять транспортом, таким как детские квадроциклы, мопеды и мотоциклы с объемом двигателя до 125 куб. см, без водительских прав категории А1.

Кроме того, Волынец предложила ввести штрафы для родителей: 100 тыс. руб. за первое нарушение и 300 тыс. руб. за повторное с возможной конфискацией транспортного средства.

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Анар Зейналов, Казань