Во Владивостоке осквернен памятник Ленину
В столице Приморья возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) по факту осквернения бюста Владимира Ленина.
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«Вечером 7 ноября 2024 года неустановленный мужчина нанес надпись маркером на памятный бюст Владимира Ленина на Партизанском проспекте во Владивостоке»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
Бюст основателя советского государства установлен возле здания крайкома КПРФ. «Вандал написал на памятнике Ильича "убийца". Затем вернулся и камнем разбил окно на первом этаже (крайкома.— ''Ъ''),— сообщило местное отделение комсомола.
Согласно видеозаписи с камеры наружного наблюдения, выложенной надзорным ведомством, памятник Ленину осквернил мужчина с маской на лице.
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Как страдали памятники Ленину
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