Во Владивостоке осквернен памятник Ленину

3,5-метровый Ильич из красного гранита был высечен скульптором Сергеем Меркуровым для Всемирной выставки в Нью-Йорке еще в 1939 году, а в 1946-м был установлен напротив Бессарабского рынка в Киеве. В 2009 году украинские власти сняли с него охранный статус, после чего радикалы отбили вождю руку и нос. Монумент был отреставрирован усилиями коммунистов. Но уже в декабре 2013-го в ходе событий, известных как Евромайдан, Ленина разбили кувалдами и увезли в неизвестном направлении

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото