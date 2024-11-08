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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке осквернен памятник Ленину

В столице Приморья возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) по факту осквернения бюста Владимира Ленина.

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Фото: Тнелеграм-канал ЛКСМ РФ

Фото: Телеграм-канал ЛКСМ РФ

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Фото: Тнелеграм-канал ЛКСМ РФ

Фото: Телеграм-канал ЛКСМ РФ

«Вечером 7 ноября 2024 года неустановленный мужчина нанес надпись маркером на памятный бюст Владимира Ленина на Партизанском проспекте во Владивостоке»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

Бюст основателя советского государства установлен возле здания крайкома КПРФ. «Вандал написал на памятнике Ильича "убийца". Затем вернулся и камнем разбил окно на первом этаже (крайкома.— ''Ъ''),— сообщило местное отделение комсомола.

Согласно видеозаписи с камеры наружного наблюдения, выложенной надзорным ведомством, памятник Ленину осквернил мужчина с маской на лице.

Алексей Чернышев, Владивосток

Фотогалерея

Как страдали памятники Ленину

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Во время немецко-фашистской оккупации Минска одной из первых в 1941 году была низвергнута семиметровая бронзовая фигура Ленина, стоящего на трибуне перед Домом правительства. Захватчики отправили монумент в Германию на переплавку, однако в 1945-м его заново отлили по сохранившимся образцам в мастерской скульптора Матвея Манизера. В современный период памятник не раз подвергался нападкам со стороны радикалов, например, в 2011 году его забросали яйцами, а в 2012-м облили валерьянкой

Во время немецко-фашистской оккупации Минска одной из первых в 1941 году была низвергнута семиметровая бронзовая фигура Ленина, стоящего на трибуне перед Домом правительства. Захватчики отправили монумент в Германию на переплавку, однако в 1945-м его заново отлили по сохранившимся образцам в мастерской скульптора Матвея Манизера. В современный период памятник не раз подвергался нападкам со стороны радикалов, например, в 2011 году его забросали яйцами, а в 2012-м облили валерьянкой

Фото: AP

После воссоединения Германий власти Берлина распорядились переименовать Ленинплац в площадь Объединенных Наций, а стоящую в центре нее 19-метровую гранитную статую Ленина снести. В марте 1991 года ее распилили на 130 частей и захоронили на юго-восточной окраине города. Разобранный монумент пролежал под землей почти четверть века, пока в 2015 году не было решено «эксгумировать» голову весом 3,5 тонны. В 2016-м она стала частью выставки «Заново открытые. Берлин и его памятники»

После воссоединения Германий власти Берлина распорядились переименовать Ленинплац в площадь Объединенных Наций, а стоящую в центре нее 19-метровую гранитную статую Ленина снести. В марте 1991 года ее распилили на 130 частей и захоронили на юго-восточной окраине города. Разобранный монумент пролежал под землей почти четверть века, пока в 2015 году не было решено «эксгумировать» голову весом 3,5 тонны. В 2016-м она стала частью выставки «Заново открытые. Берлин и его памятники»

Фото: BERND SETTNIK / DPA / AFP

В странах Прибалтики «ленинопад» начался сразу после провозглашения независимости. Так, летом 1991 года с центральной площади Вильнюса (площади Ленина, позже переименованной в Лукишскую) была демонтирована четырехметровая бронзовая скульптура на семиметровом постаменте, которая простоял там почти 40 лет. Монумент перенесли в частный парк-музей неподалеку от Друскининкая, в коллекцию которого также входят памятники Сталину, Марксу, Дзержинскому

В странах Прибалтики «ленинопад» начался сразу после провозглашения независимости. Так, летом 1991 года с центральной площади Вильнюса (площади Ленина, позже переименованной в Лукишскую) была демонтирована четырехметровая бронзовая скульптура на семиметровом постаменте, которая простоял там почти 40 лет. Монумент перенесли в частный парк-музей неподалеку от Друскининкая, в коллекцию которого также входят памятники Сталину, Марксу, Дзержинскому

Фото: Герман Шлевис / фотохроника ТАСС

Памятник Ленину в центре Риги, установленный еще в 1950-м по проекту архитектора Эрнеста Шталберга (это был один из семи Ильичей, созданных в послевоенные годы по решению Совмина СССР, а не местных Советов), был с снят с постамента и увезен в августе 1991 года. Поврежденная при демонтаже скульптура хранится на одном из складов на окраине латвийской столицы

Памятник Ленину в центре Риги, установленный еще в 1950-м по проекту архитектора Эрнеста Шталберга (это был один из семи Ильичей, созданных в послевоенные годы по решению Совмина СССР, а не местных Советов), был с снят с постамента и увезен в августе 1991 года. Поврежденная при демонтаже скульптура хранится на одном из складов на окраине латвийской столицы

Фото: Imant Predelis / AP

Памятник Ленину в столице Эфиопии Аддис-Абеба был демонтирован в 1991 году, но напрямую с распадом СССР это не связано. Советский Союз поддерживал коммунистическую военную хунту, которая пришла на смену эфиопской монархии в 1974-м, однако ее лидер Менгисту Хайле Мариам управлял страной крайне неэффективно, ввергнув ее в голод и нищету. В конце 1980-х в Эфиопии началась гражданская война, в результате которой режим пал

Памятник Ленину в столице Эфиопии Аддис-Абеба был демонтирован в 1991 году, но напрямую с распадом СССР это не связано. Советский Союз поддерживал коммунистическую военную хунту, которая пришла на смену эфиопской монархии в 1974-м, однако ее лидер Менгисту Хайле Мариам управлял страной крайне неэффективно, ввергнув ее в голод и нищету. В конце 1980-х в Эфиопии началась гражданская война, в результате которой режим пал

Фото: Jerome Delay / AFP

Пятиметровый бронзовый Ленин словацкого скульптора Эмиля Венковы был открыт в чехословацкой Попраде в 1988 году. Вскоре после «бархатной революции» памятник буквально выбросили на помойку, где в 1990-м его обнаружил строитель Лью Карпентер. Американец потратил $40 тыс., чтобы перевести статую в США. Когда он скончался, родственники выставили монумент на продажу. С 1995-го он стоит на одной из улиц Сиэтла, где местные жители его иногда наряжают

Пятиметровый бронзовый Ленин словацкого скульптора Эмиля Венковы был открыт в чехословацкой Попраде в 1988 году. Вскоре после «бархатной революции» памятник буквально выбросили на помойку, где в 1990-м его обнаружил строитель Лью Карпентер. Американец потратил $40 тыс., чтобы перевести статую в США. Когда он скончался, родственники выставили монумент на продажу. С 1995-го он стоит на одной из улиц Сиэтла, где местные жители его иногда наряжают

Фото: Niall Kennedy / Flickr

Открытый в 1960 году в Бухаресте семиметровый бронзовый Ленин в исполнении скульптора Бориса Караджи был демонтирован спустя 30 лет румынским крановщиком Георге Гаврилеску. Тот по собственной инициативе снял скульптуру с постамента и отвез в парк возле дворца Могошоая. Оттуда Ильича забрали на охраняемую территорию только в 2011 году

Открытый в 1960 году в Бухаресте семиметровый бронзовый Ленин в исполнении скульптора Бориса Караджи был демонтирован спустя 30 лет румынским крановщиком Георге Гаврилеску. Тот по собственной инициативе снял скульптуру с постамента и отвез в парк возле дворца Могошоая. Оттуда Ильича забрали на охраняемую территорию только в 2011 году

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В 2012 году на месте прежнего Ленина в Бухаресте был установлен памятник румынского художника Костина Ионицэ, который представляет собой тело вождя из шеи которого растут розы. В народе за ним закрепилось название «Гидра»

В 2012 году на месте прежнего Ленина в Бухаресте был установлен памятник румынского художника Костина Ионицэ, который представляет собой тело вождя из шеи которого растут розы. В народе за ним закрепилось название «Гидра»

Фото: Vadim Ghirda / AP

Статую вождя мирового пролетариата, установленную в отеле-казино Mandalay Bay Лас-Вегаса в 1999 году, обезглавили в сентябре 2008-го после жалоб посетителей водочного бара «Красная Площадь», которые сравнили Ленина с Муссолини и Гитлером. Владельцы заведения не только обезличили фигуру, но и забрызгали ее «птичьим пометом»

Статую вождя мирового пролетариата, установленную в отеле-казино Mandalay Bay Лас-Вегаса в 1999 году, обезглавили в сентябре 2008-го после жалоб посетителей водочного бара «Красная Площадь», которые сравнили Ленина с Муссолини и Гитлером. Владельцы заведения не только обезличили фигуру, но и забрызгали ее «птичьим пометом»

Фото: BeautifulFlying / Wikipedia

Двухметровый гипсовый памятник Ленину был подорван в сквере Рязани около завода «Рязцветмет» в ноябре 2008 года. Монумент был частью скульптурного комплекса, изображавшего большевика в окружении советских тружеников. Ответственность взяла некая радикальная организация «Залесский летучий боевой отряд»

Двухметровый гипсовый памятник Ленину был подорван в сквере Рязани около завода «Рязцветмет» в ноябре 2008 года. Монумент был частью скульптурного комплекса, изображавшего большевика в окружении советских тружеников. Ответственность взяла некая радикальная организация «Залесский летучий боевой отряд»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Эта же организация взяла на себя ответственность за взрыв монумента в апреле 2009 года у Финляндского вокзала — Ильича на броневике, одного из самых узнаваемых Лениных Санкт-Петербурга. В результате детонации на спине вождя осталась метровая дыра. В МВД тогда поспешили опровергнуть причастность данной организации к ЧП, предположив, что радикалы занимаются самопиаром. О результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту уничтожения имущества, не сообщалось

Эта же организация взяла на себя ответственность за взрыв монумента в апреле 2009 года у Финляндского вокзала — Ильича на броневике, одного из самых узнаваемых Лениных Санкт-Петербурга. В результате детонации на спине вождя осталась метровая дыра. В МВД тогда поспешили опровергнуть причастность данной организации к ЧП, предположив, что радикалы занимаются самопиаром. О результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту уничтожения имущества, не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Крупнейший памятник Ленину в Монголии был демонтирован в 2012 году по решению мэра Улан-Батора. Восьмиметровый бронзовый монумент работы скульптора Сергея Меркурова совсем немного не достоял до своего 60-летия. После сноса власти выставили памятник на аукцион с начальной ценой $280

Крупнейший памятник Ленину в Монголии был демонтирован в 2012 году по решению мэра Улан-Батора. Восьмиметровый бронзовый монумент работы скульптора Сергея Меркурова совсем немного не достоял до своего 60-летия. После сноса власти выставили памятник на аукцион с начальной ценой $280

Фото: Byambasuren Byamba-Ochir / AFP

В августе 2012 года вандалы облили краской памятник около музея «Невская застава» в Санкт-Петербурге

В августе 2012 года вандалы облили краской памятник около музея «Невская застава» в Санкт-Петербурге

Фото: Анна Волкова / РИА Новости

3,5-метровый Ильич из красного гранита был высечен скульптором Сергеем Меркуровым для Всемирной выставки в Нью-Йорке еще в 1939 году, а в 1946-м был установлен напротив Бессарабского рынка в Киеве. В 2009 году украинские власти сняли с него охранный статус, после чего радикалы отбили вождю руку и нос. Монумент был отреставрирован усилиями коммунистов. Но уже в декабре 2013-го в ходе событий, известных как Евромайдан, Ленина разбили кувалдами и увезли в неизвестном направлении

3,5-метровый Ильич из красного гранита был высечен скульптором Сергеем Меркуровым для Всемирной выставки в Нью-Йорке еще в 1939 году, а в 1946-м был установлен напротив Бессарабского рынка в Киеве. В 2009 году украинские власти сняли с него охранный статус, после чего радикалы отбили вождю руку и нос. Монумент был отреставрирован усилиями коммунистов. Но уже в декабре 2013-го в ходе событий, известных как Евромайдан, Ленина разбили кувалдами и увезли в неизвестном направлении

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

Маска с надписью «Защити себя и своих близких» появилась на памятнике Ленину в разгар пандемии — октябре 2020 года. Таким образом медики-волонтеры хотели напомнить о необходимости соблюдать масочный режим. Впрочем, свердловские коммунисты выступили против такой акции и потребовали немедленно снять аксессуар с основателя СССР

Маска с надписью «Защити себя и своих близких» появилась на памятнике Ленину в разгар пандемии — октябре 2020 года. Таким образом медики-волонтеры хотели напомнить о необходимости соблюдать масочный режим. Впрочем, свердловские коммунисты выступили против такой акции и потребовали немедленно снять аксессуар с основателя СССР

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Донецкий Ленин после демонтажа в 1992 году очутился на территории крымского мыса Тарханкут. Вскоре вандалы обезглавили монумент, поэтому местные аквалангисты решили спрятать его под водой на глубине 12 м. Постепенно рядом с вождем мировой революции стали появляться и другие статуи, сначала — большевистских лидеров, а затем — деятелей искусства. Сейчас в подводном музее, получившем название «Аллея вождей», более полусотни экспонатов

Донецкий Ленин после демонтажа в 1992 году очутился на территории крымского мыса Тарханкут. Вскоре вандалы обезглавили монумент, поэтому местные аквалангисты решили спрятать его под водой на глубине 12 м. Постепенно рядом с вождем мировой революции стали появляться и другие статуи, сначала — большевистских лидеров, а затем — деятелей искусства. Сейчас в подводном музее, получившем название «Аллея вождей», более полусотни экспонатов

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Грязевые потеки на статуи Ленина в Рыбинске, 2017 год

Грязевые потеки на статуи Ленина в Рыбинске, 2017 год

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

В 2022 году незадолго до Хеллоуина жители Сиэтла надели на статую Ленина тыкву

В 2022 году незадолго до Хеллоуина жители Сиэтла надели на статую Ленина тыкву

Фото: @fremontartscouncil

Эпатажная скульптура под названием «Фонтан будущего» появилась на площади Рональда Рейгана в польском Кракове в июне 2014 года в рамках фестиваля визуального искусства. Ярко-желтый монумент частично копирует старый памятник Ленину, стоявший на этом же месте и снесенный после многотысячных антисоветских демонстраций в 1989-м. Позднее арт-объект был перемещен во дворы театра «Лазьня-Нова», расположенный неподалеку

Эпатажная скульптура под названием «Фонтан будущего» появилась на площади Рональда Рейгана в польском Кракове в июне 2014 года в рамках фестиваля визуального искусства. Ярко-желтый монумент частично копирует старый памятник Ленину, стоявший на этом же месте и снесенный после многотысячных антисоветских демонстраций в 1989-м. Позднее арт-объект был перемещен во дворы театра «Лазьня-Нова», расположенный неподалеку

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

В октябре 2023 года в поселке Белоярский Свердловской области вандалы проломили бюст Владимира Ленина, установленный рядом со зданием местной администрации

В октябре 2023 года в поселке Белоярский Свердловской области вандалы проломили бюст Владимира Ленина, установленный рядом со зданием местной администрации

Фото: КПРФ Свердловск

Ленина без руки можно увидеть в столице Албании Тиране на задворках Национальной галереи изобразительных искусств — в компании со Сталиным, мраморным бюстом бывшего албанского лидера Энвера Ходжи с отбитым носом и еще парочкой скульптур социалистической поры

Ленина без руки можно увидеть в столице Албании Тиране на задворках Национальной галереи изобразительных искусств — в компании со Сталиным, мраморным бюстом бывшего албанского лидера Энвера Ходжи с отбитым носом и еще парочкой скульптур социалистической поры

Фото: Коммерсантъ / Алексей Алексеев  /  купить фото

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Во время немецко-фашистской оккупации Минска одной из первых в 1941 году была низвергнута семиметровая бронзовая фигура Ленина, стоящего на трибуне перед Домом правительства. Захватчики отправили монумент в Германию на переплавку, однако в 1945-м его заново отлили по сохранившимся образцам в мастерской скульптора Матвея Манизера. В современный период памятник не раз подвергался нападкам со стороны радикалов, например, в 2011 году его забросали яйцами, а в 2012-м облили валерьянкой

Фото: AP

После воссоединения Германий власти Берлина распорядились переименовать Ленинплац в площадь Объединенных Наций, а стоящую в центре нее 19-метровую гранитную статую Ленина снести. В марте 1991 года ее распилили на 130 частей и захоронили на юго-восточной окраине города. Разобранный монумент пролежал под землей почти четверть века, пока в 2015 году не было решено «эксгумировать» голову весом 3,5 тонны. В 2016-м она стала частью выставки «Заново открытые. Берлин и его памятники»

Фото: BERND SETTNIK / DPA / AFP

В странах Прибалтики «ленинопад» начался сразу после провозглашения независимости. Так, летом 1991 года с центральной площади Вильнюса (площади Ленина, позже переименованной в Лукишскую) была демонтирована четырехметровая бронзовая скульптура на семиметровом постаменте, которая простоял там почти 40 лет. Монумент перенесли в частный парк-музей неподалеку от Друскининкая, в коллекцию которого также входят памятники Сталину, Марксу, Дзержинскому

Фото: Герман Шлевис / фотохроника ТАСС

Памятник Ленину в центре Риги, установленный еще в 1950-м по проекту архитектора Эрнеста Шталберга (это был один из семи Ильичей, созданных в послевоенные годы по решению Совмина СССР, а не местных Советов), был с снят с постамента и увезен в августе 1991 года. Поврежденная при демонтаже скульптура хранится на одном из складов на окраине латвийской столицы

Фото: Imant Predelis / AP

Памятник Ленину в столице Эфиопии Аддис-Абеба был демонтирован в 1991 году, но напрямую с распадом СССР это не связано. Советский Союз поддерживал коммунистическую военную хунту, которая пришла на смену эфиопской монархии в 1974-м, однако ее лидер Менгисту Хайле Мариам управлял страной крайне неэффективно, ввергнув ее в голод и нищету. В конце 1980-х в Эфиопии началась гражданская война, в результате которой режим пал

Фото: Jerome Delay / AFP

Пятиметровый бронзовый Ленин словацкого скульптора Эмиля Венковы был открыт в чехословацкой Попраде в 1988 году. Вскоре после «бархатной революции» памятник буквально выбросили на помойку, где в 1990-м его обнаружил строитель Лью Карпентер. Американец потратил $40 тыс., чтобы перевести статую в США. Когда он скончался, родственники выставили монумент на продажу. С 1995-го он стоит на одной из улиц Сиэтла, где местные жители его иногда наряжают

Фото: Niall Kennedy / Flickr

Открытый в 1960 году в Бухаресте семиметровый бронзовый Ленин в исполнении скульптора Бориса Караджи был демонтирован спустя 30 лет румынским крановщиком Георге Гаврилеску. Тот по собственной инициативе снял скульптуру с постамента и отвез в парк возле дворца Могошоая. Оттуда Ильича забрали на охраняемую территорию только в 2011 году

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В 2012 году на месте прежнего Ленина в Бухаресте был установлен памятник румынского художника Костина Ионицэ, который представляет собой тело вождя из шеи которого растут розы. В народе за ним закрепилось название «Гидра»

Фото: Vadim Ghirda / AP

Статую вождя мирового пролетариата, установленную в отеле-казино Mandalay Bay Лас-Вегаса в 1999 году, обезглавили в сентябре 2008-го после жалоб посетителей водочного бара «Красная Площадь», которые сравнили Ленина с Муссолини и Гитлером. Владельцы заведения не только обезличили фигуру, но и забрызгали ее «птичьим пометом»

Фото: BeautifulFlying / Wikipedia

Двухметровый гипсовый памятник Ленину был подорван в сквере Рязани около завода «Рязцветмет» в ноябре 2008 года. Монумент был частью скульптурного комплекса, изображавшего большевика в окружении советских тружеников. Ответственность взяла некая радикальная организация «Залесский летучий боевой отряд»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Эта же организация взяла на себя ответственность за взрыв монумента в апреле 2009 года у Финляндского вокзала — Ильича на броневике, одного из самых узнаваемых Лениных Санкт-Петербурга. В результате детонации на спине вождя осталась метровая дыра. В МВД тогда поспешили опровергнуть причастность данной организации к ЧП, предположив, что радикалы занимаются самопиаром. О результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту уничтожения имущества, не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Крупнейший памятник Ленину в Монголии был демонтирован в 2012 году по решению мэра Улан-Батора. Восьмиметровый бронзовый монумент работы скульптора Сергея Меркурова совсем немного не достоял до своего 60-летия. После сноса власти выставили памятник на аукцион с начальной ценой $280

Фото: Byambasuren Byamba-Ochir / AFP

В августе 2012 года вандалы облили краской памятник около музея «Невская застава» в Санкт-Петербурге

Фото: Анна Волкова / РИА Новости

3,5-метровый Ильич из красного гранита был высечен скульптором Сергеем Меркуровым для Всемирной выставки в Нью-Йорке еще в 1939 году, а в 1946-м был установлен напротив Бессарабского рынка в Киеве. В 2009 году украинские власти сняли с него охранный статус, после чего радикалы отбили вождю руку и нос. Монумент был отреставрирован усилиями коммунистов. Но уже в декабре 2013-го в ходе событий, известных как Евромайдан, Ленина разбили кувалдами и увезли в неизвестном направлении

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

Маска с надписью «Защити себя и своих близких» появилась на памятнике Ленину в разгар пандемии — октябре 2020 года. Таким образом медики-волонтеры хотели напомнить о необходимости соблюдать масочный режим. Впрочем, свердловские коммунисты выступили против такой акции и потребовали немедленно снять аксессуар с основателя СССР

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Донецкий Ленин после демонтажа в 1992 году очутился на территории крымского мыса Тарханкут. Вскоре вандалы обезглавили монумент, поэтому местные аквалангисты решили спрятать его под водой на глубине 12 м. Постепенно рядом с вождем мировой революции стали появляться и другие статуи, сначала — большевистских лидеров, а затем — деятелей искусства. Сейчас в подводном музее, получившем название «Аллея вождей», более полусотни экспонатов

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Грязевые потеки на статуи Ленина в Рыбинске, 2017 год

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

В 2022 году незадолго до Хеллоуина жители Сиэтла надели на статую Ленина тыкву

Фото: @fremontartscouncil

Эпатажная скульптура под названием «Фонтан будущего» появилась на площади Рональда Рейгана в польском Кракове в июне 2014 года в рамках фестиваля визуального искусства. Ярко-желтый монумент частично копирует старый памятник Ленину, стоявший на этом же месте и снесенный после многотысячных антисоветских демонстраций в 1989-м. Позднее арт-объект был перемещен во дворы театра «Лазьня-Нова», расположенный неподалеку

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

В октябре 2023 года в поселке Белоярский Свердловской области вандалы проломили бюст Владимира Ленина, установленный рядом со зданием местной администрации

Фото: КПРФ Свердловск

Ленина без руки можно увидеть в столице Албании Тиране на задворках Национальной галереи изобразительных искусств — в компании со Сталиным, мраморным бюстом бывшего албанского лидера Энвера Ходжи с отбитым носом и еще парочкой скульптур социалистической поры

Фото: Коммерсантъ / Алексей Алексеев  /  купить фото

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