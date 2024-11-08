Генпрокуратура признала нежелательным украинский Центр прав человека

Генпрокуратура признала нежелательной организацией украинский Центр прав человека ZMINA («Центр прав людини ZMINA»). Ведомство утверждает, что организация участвует в продвижении политики «недружественных стран» по вопросам военной операции на Украине.

«Организация занимается дискредитацией внутренней и внешней политики РФ, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений»,— говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Как добавили в ведомстве, деятельность центра ZMINA финансирует Госдеп США и правительства Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии. В сообщении указано, что центр поддерживают организации People In Need и Freedom House, которые также признаны нежелательными в России.

На сайте Центра прав человека ZMINA сказано, что он «10 лет защищает права и основные свободы человека» и занимается «противодействием дискриминации, предупреждением пыток и жестокого обращения» с людьми. Организация также «поддерживает правозащитников и гражданских активистов на территории Украины».

Подобнее о законе о нежелательных организациях — в публикации «Ъ» «Кого хотим, того и не желаем».