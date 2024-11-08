Летевший из Екатеринбурга борт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева. Причиной стала техническая неисправность. Дальневосточная транспортная прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аварийная посадка произошла сегодня, 8 ноября, в 05:50. На борту находились 164 пассажира. «Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась»,— сказано в сообщении.

Из-за вынужденной посадки был до 15:00 задержан рейс Владивосток — Екатеринбург, который должен был вылететь в 08:20. Отмечается, что авиаперевозчик принял меры по организации питания и размещения граждан.

Полина Хабарова