Сайты судов и система ГАС «Правосудие» частично заработали

С 5 ноября доступ к сайтам судов на домене sudrf.ru и к системе ГАС «Правосудие» был восстановлен. Судебный департамент при Верховном суде РФ сообщил, что работа продолжается, и на ряде сайтов идет обновление контента, передает издание «Ведомости».

Некоторые базы данных судов все еще дополняются. В отдельных разделах могут отсутствовать сведения о движении дел, контакты судов и опубликованные решения.

«Сайты судов частично заработали, информация о назначенных делах в разделе "Судебное производство" доступна»,— сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Сбой в работе судов произошел 7 октября. По информации Газеты.Ru, причиной стала хакерская атака группировки BO Team. Вечером 8 октября Судебный департамент при Верховном суде подтвердил наличие неполадок, назвав их «инцидентом информационной безопасности внутри ведомственного контура системы "Правосудие"».

Анар Зейналов