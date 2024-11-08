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Во время ДТП в Тюмени пострадали 10 пассажиров автобуса

На перекрестке улиц Холодильной и Малыгина в Тюмени в результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса №6, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Инцидент произошел около 6:00. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением и въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД. В момент аварии в автобусе находилось 25 пассажиров. Все пострадавшие являются женщинами от 22 до 62 лет — с ушибами и другими травмами их доставили в больницу.

«Водителю автобуса 59 лет. Сегодня он заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса»,— сказано в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Екатеринбурге в Железнодорожном районе на ул. Маневровой вечером 26 октября пассажирский автобус въехал в бетонный забор и перекрыл движение автомобилям. По словам очевидцев, в аварии никто не погиб, но есть пострадавшие.

Ирина Пичурина

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