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Два села Башкирии получат из федбюджета 22 млн рублей за эффективное управление

Воскресенский (Мелеузовский район) и Краснохолмский (Калтасинский район) сельсоветы получат из федерального бюджета поощрение на общую сумму 22 млн руб. за лучшие решения в сфере муниципальной экономической политики, управления муниципальными финансами, жилищно-коммунального хозяйства, развитии местной демократии и гражданской активности и других направлениях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение принято по итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика». Всего на премии регионам будет направлен 1 млрд руб.

Воскресенский сельсовет получит 15 млн, Краснохолмский — 7 млн руб. По условиям конкурса суммы от 15 млн до 3 млн рублей присуждаются сельским муниципалитетам, занявшим со второе по пятое места.

Наталья Балыкова

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