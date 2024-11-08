«Сегодня катастрофических провалов с доступностью общественного блага нет»

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге прошла конференция ИД «Коммерсантъ-Урал», на которой представители региональной власти и бизнеса обсудили, как могут взаимодействовать в социальной сфере. По словам членов бизнес-сообщества, розничные сети и другие организации занимаются соцпроектами в силу своей «гражданской позиции», поскольку эффект от них «не соответствует затраченным средствам». Власть в свою очередь оказывает социальным предпринимателям финансовую поддержку, признав, что их проекты сложно монетизировать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция «Курс на устойчивость: люди, бизнес, будущее», организованная ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Конференция «Курс на устойчивость: люди, бизнес, будущее», организованная ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Конференция ИД «Коммерсантъ-Урал» и розничной сети «Магнит» «Курс на устойчивость: люди, бизнес, будущее», посвященная социальным проектам крупных компаний и вопросам взаимодействия бизнеса и власти в этой сфере, состоялась в четверг, 7 ноября, на площадке креативного кластера «Домна». В ней, в том числе, участвовали президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, начальник управления демографического развития и социального обслуживания регионального министерства соцполитики Илья Илларионов, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Сергей Кисеев и представители бизнеса.

Как отметил Дмитрий Ионин, в зале «собрались люди, которые понимают, что такое социальная ответственность не в условно лозунговом смысле».

«В гене уральского предпринимательства есть тема социальной ответственности за то, что происходит вокруг. Задача правительства Свердловской области — помогать компаниям, кто старается что-то благое вокруг себя сделать»,— заявил господин Ионин.

О том, как власть поддерживает социальные проекты бизнеса, рассказал Сергей Кисеев. «На протяжении последних нескольких лет порядка 80 млн руб. было выделено в Свердловской области в виде грантов тем предпринимателям, которые занимаются социальным бизнесом. Это на самом деле немного, несущественные цифры, если смотреть глобально, но это направление есть»,— отметил господин Кисеев, добавив, что соцпроекты сложнее «монетизировать», чем производить и продавать товары массового потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция «Курс на устойчивость: люди, бизнес, будущее», организованная ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Конференция «Курс на устойчивость: люди, бизнес, будущее», организованная ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Илья Илларионов, наоборот, подчеркнул, что роль бизнеса в сфере предоставления общественного блага достаточно спорная. «У нас более 200 поставщиков социальных услуг, среди которых бизнес-сегмент ничтожен, он составляет порядка 10%. Но это не критично, потому что мы родились в системе социальной государственной грани, которая появилась в недрах СССР и эволюционирует. Сегодня катастрофических провалов с доступностью общественного блага нет. Госсектор спокойно удерживает ситуацию и гарантирует каждому человеку помощь»,— заверил господин Илларионов. Однако он добавил, что есть технологии, которые власть не может реализовать без бизнеса, в частности электронные сервисы для получения социальных услуг.

Тему поддержал и Андрей Беседин, отметив, что социальные проекты направлены скорее на формирование имиджа компании, но «с точки зрения получения эффекта не соответствуют затраченным средствам».

По его словам, компании уделяют внимание этому направлению в силу своей «гражданской позиции».

После этого бизнес представил конкретные примеры своей социальной деятельности. Руководитель по внешним коммуникациям и связям с органами власти розничной сети «Магнит» по УрФО Дарья Маршук рассказала о социальных проектах компании, которые реализуются в том числе на территории Свердловской области. Среди них — «Магнит Life», который направлен на адаптацию подростков-сирот и подростков с инвалидностью. За последние два года в нем приняли участие 26 подростков из Екатеринбурга и Березовского, двое из которых по итогам программы были приглашены на работу. Еще один проект — «Эстафета успешности» — серия открытых диалогов, помогающая интегрироваться в профессию и коллектив молодым людям с ОВЗ, и другие соцпрограммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция «Курс на устойчивость: люди, бизнес, будущее», организованная ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Конференция «Курс на устойчивость: люди, бизнес, будущее», организованная ИД «Коммерсантъ-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова подчеркнула, что направления работы фонда были сформированы, исходя из того понимания, какие риски создает для общества IT-отрасль. «Любая IT-компания способствует сокращению рабочих мест за счет автоматизации, которая влечет более высокие требования к компетенциям людей. Другая проблема — IT-продукты крутятся на серверах, выделяют карбоновый след, и мы видим два вектора приложения усилий: то, что связано с интеллектуальной средой, ее развитием, и повышение качества жизни»,— рассказала госпожа Скользкова. Она добавила, что компания не должна «разбрасываться», поскольку, чтобы достичь результата, ей нужно использовать системный подход для решения проблем.

По словам заместителя исполнительного директора по социальной работе «Форэс» Ильи Потанина, социальная ответственность компании — «личная позиция владельца бизнеса».

«Пункт "социальная ответственность" уже фактически стоит наравне с достойной зарплатой. И государство предоставляет достаточно инструментов, чтобы бизнес мог включаться в развитие территорий: формирование комфортной городской среды, инициативное бюджетирование, "Профессионалитет"»,— заявил господин Потанин.

Он добавил, что компания занимается развитием спортивных направлений в населенных пунктах Свердловской области, поставляет оборудование для занятий физкультурой в школы, поддерживает фестиваль «Безумные дни» и развивает корпоративное волонтерство.

Директор макрорегиона «Урал» «Почты России» Наталья Алемасова рассказала, что компания предоставляет бесплатные услуги по отправке писем и посылок в зону проведения специальной военной операции (СВО), в Курскую и Белгородскую области.

В завершении мероприятия участники сошлись на том убеждении, что «если человек и компания могут сделать мир вокруг себя лучше, просто нужно взять и сделать это».

Анастасия Таначева