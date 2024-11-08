Подачу электроэнергии ограничили для 82 улиц в Сочи

В пятницу, 8 ноября, в Сочи без света остались 82 улицы. Временные неудобства связаны с внеплановыми срочными работами для недопущения технологического нарушения по ремонту электрооборудования. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электрические сети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Без света остались жители улиц Форелевая, Краснофлотская, Старошкольная, Староклубная, Народная, Полевая, Павлика Морозова, Ульянова, Транспортная, Пятигорская, Армянская, Шаумяна, Депутатская, Дмитриевой, Лысая гора. Подачу электроэнергии ограничили на улицах Альпийская, Крымская, Волжская, Виноградная, Голенева, Ясная, Макаренко, Олимпийская, Батумское шоссе.

В пятницу без света остались жители сел Тенгинка, Пляхо, Цыпка, Верхнеармянская Хобза, Сергей-Поле, Дагомыс, Солох-Аул. Подачу электроэнергии ограничили СНТ «Горная долина», «Водопадное». Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик