Свердловский министр строительства посетил объекты «Эталона» в микрорайоне Солнечный

Делегация Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и регионального Управления капитального строительства во главе с министром Григорием Сургановым посетила микрорайон Солнечный в Екатеринбурге и посмотрела, как строится детский сад.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы «Эталон» Фото: Пресс-служба группы «Эталон»

Во время инспекции каких-либо нарушений и отклонений от графика не выявили. Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения №4 на 300 мест запланирован на 2026 год. Детский сад строится за счет бюджета Свердловской области, генеральным подрядчиком выступает Группа «Эталон». Здесь планируется открыть мастерские и лаборатории, кулинариум, пространство для игр и экспериментов с водой, зал для конструирования, зону науки, коррекции и адаптации, зал для музыкальных и спортивных занятий, а также центр искусств и ремесел.

Министр Григорий Сурганов также осмотрел и другие объекты в Солнечном – например, жилой блок 5.1, который будет введен в эксплуатацию в конце этого года компанией «Эталон». Во время проверки обсуждались вопросы, связанные с проектной документацией и финансированием, оценивалось качество отделки квартир и готовность лифтового оборудования.

«Свердловская область уже несколько лет поддерживает высокие темпы жилищного строительства. Микрорайон Солнечный — наглядный тому пример. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами задачу поддерживать такие же темпы в строительстве сопутствующей инфраструктуры, особенно социальной. Например, для строительства этого трехэтажного детского сада в областном бюджете предусмотрено свыше 900 млн руб. Сейчас на площадке строители полным ходом заливают и армируют фундаментную плиту будущего здания, выполняют гидроизоляцию бетонного основания. Все идет в соответствии с графиком производства работ, без нарушений и отклонений»,– прокомментировал Григорий Сурганов.

Справка: Солнечный – один из самых масштабных проектов комплексного освоения территории на Урале и самый молодой район Екатеринбурга. Здесь находятся детские сады и школы, Центр художественной гимнастики, Ледовая арена, Аутлет-центр, Солнечные аллеи и большой парк, в котором регулярно проходят фестивали, концерты и спортивные соревнования. С этого учебного года начал работать Губернаторский лицей, оборудованный с учетом инновационных достижений. Транспортную доступность новому кварталу обеспечивают удобные выезды на ЕКАД и пролегающие вблизи маршруты общественного транспорта. В 2024 году в микрорайон был запущен трамвайный маршрут.

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