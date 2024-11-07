В Екатеринбурге представили сицилийское кружево в работах уральских дизайнеров

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 4 Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Пунто ад аго (Punto ad ago) — традиционная вышивка долины реки Алькантара на острове Сицилия. Проект «Пунто ад аго» инициирован Лючией Станьитти из местного городка Кастильоне-ди-Сичилия, он направлен на сохранение промысла и его адаптацию к требованиям потребительского рынка.

Инициатором выставки стала дизайнер из Нижнего Тагила Наталья Бисерова (Тагильская фарфоровая мастерская). Она совместно с госпожой Станьитти создала ассоциацию «Альмакантара», поддержавшую проект «Пунто ад аго».

На выставке представлены традиционные работы вышивальщиц Кастильоне-ди-Сицилия и работы уральских дизайнеров с их использованием, а также фантазии на тему «Пунто ад аго».

Выставка работает до 8 декабря.

Николай Яблонский