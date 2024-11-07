В Екатеринбурге представили сицилийское кружево в работах уральских дизайнеров
В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге открылась выставка «Нити связующие. Сицилийское кружево Пунто ад аго и работы уральских дизайнеров и художников».
Пунто ад аго (Punto ad ago) — традиционная вышивка долины реки Алькантара на острове Сицилия. Проект «Пунто ад аго» инициирован Лючией Станьитти из местного городка Кастильоне-ди-Сичилия, он направлен на сохранение промысла и его адаптацию к требованиям потребительского рынка.
Инициатором выставки стала дизайнер из Нижнего Тагила Наталья Бисерова (Тагильская фарфоровая мастерская). Она совместно с госпожой Станьитти создала ассоциацию «Альмакантара», поддержавшую проект «Пунто ад аго».
На выставке представлены традиционные работы вышивальщиц Кастильоне-ди-Сицилия и работы уральских дизайнеров с их использованием, а также фантазии на тему «Пунто ад аго».
Выставка работает до 8 декабря.