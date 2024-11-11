В парках и дворцах Царского Села

В высокий сезон 2024 года ГМЗ «Царское Село» принял свыше 2,9 млн туристов из России и 75 стран мира. Недавно музей-заповедник представил в Министерстве культуры РФ выставочные планы на 2025 год.

В Царском Селе завершился высокий сезон. Теперь до середины апреля вход в Екатерининский парк свободный. Самыми востребованными объектами музея по-прежнему остаются Екатерининский и Александровский дворцы, Екатерининский парк, музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате.

С середины апреля по конец октября 2024-го в музее зафиксировано свыше 2,9 млн посещений. Это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главную выставку сезона «Поэт и царь», посвященную 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, посетили более 135 тыс. человек.

По-прежнему подавляющее большинство посетителей музея — россияне, они приезжают со всех уголков страны. В высокий сезон в музее побывали более 225 тыс. иностранцев из 75 стран мира: Китая, Ирана, Вьетнама, Индии, Таиланда, Гонконга, ОАЭ, Саудовской Аравии. Это почти в три раза больше, чем за тот же период 2023 года.

К высокому сезону 2025 года сотрудники садово-паркового отдела музея высадили в Екатерининском парке более 64 тыс. луковиц цветов и две тысячи — в оранжерейном комплексе «Верхние теплицы» для украшения интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов. Это значит, что будущей весной в Царском Селе расцветут 47 сортов тюльпанов, 22 сорта нарциссов, три сорта крокусов, пять сортов гиацинтов и множество других цветов.

В выставочных планах на 2025 год — выставки шедевров Царского Села в Москве, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и другие, всего их более двадцати. Главная дата 2025 года — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ей будет посвящена выставка «Спасавшие красоту».

«Мы — музей, опаленный войной. Фашистская оккупация превратила один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей мира в руины. "Царское Село освобождено от немцев. Дворцы погибли, но память о них будет жить вечно",— так написали музейные хранители в январе 1944-го, в первые дни после освобождения города Пушкина,— рассказывает директор музея Ольга Таратынова.— Наша выставка — о памяти, о людях, которые спасали и возрождали национальное достояние».

Экспозиция в Камероновой галерее Екатерининского парка (3 июня — 3 августа 2025 года) расскажет об оккупации и освобождении города Пушкина, а также о грандиозной работе по восстановлению царскосельского дворцово-паркового ансамбля. На выставке будут представлены фотографии предвоенного периода, показывающие дворцы, парки и павильоны, документальные кадры периода Великой Отечественной войны, фотографии, иллюстрирующие восстановление музейных объектов.

Осенью в Государственном историческом музее в Москве откроется масштабная выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» (октябрь 2025-го — март 2026-го). В здании музея на Красной площади будут выставлены более 400 шедевров из царскосельской коллекции: янтарь, живопись, фарфор, мундиры, оружие, бронза, мебель, мраморные бюсты. Экспозиция познакомит с сокровищами летней парадной императорской резиденции, мемориальными вещами, принадлежавшими венценосным владельцам Царского Села. Особый раздел займет коллекция редчайших изделий из янтаря, в том числе шкатулки различных форм и размеров XVII–XVIII веков, настольные игры, а также курительные трубки Александра II. Некоторые предметы, которые хранятся в фондах, будут экспонироваться впервые.

В 2025 году музей-заповедник проведет масштабный проект «Арт-ферма Царского Села». Он включает работу с художниками ленд-арта и создание арт-объектов на тему животного мира Царского Села, летний фестиваль, арт-лабораторию для художников, а также сотрудничество со студентами-медиахудожниками ИТМО (партнер проекта — центр Art & Science Университета ИТМО) по созданию цифровых инсталляций. Познакомиться с результатами этого творческого взаимодействия можно будет на Императорской ферме, где откроется выставка «Crypto/Ферма». Авторы представят работы, посвященные контексту места и взаимодействию природного и цифрового в форматах NFT, видеоарт, ИИ, VR, XR, AR, саундарт. Дополнительная программа предполагает встречи с художниками и учеными, кураторские экскурсии, лекции направления Art & Science, ландшафтные медиации, экскурсии-прогулки по паркам.

Альбина Самойлова