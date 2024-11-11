Вечные ценности от Тихвина до Владивостока

В подцерковном пространстве Смольного собора открылась выставка «Чтимые образы Богоматери от Тихвина до Владивостока». В экспозиции более 90 икон XV — начала ХX века из частных собраний коллекционеров Светланы Абрамовой, Игоря Вырикова, Александра Шарова. Некоторые образы представлены публике Санкт-Петербурга впервые.

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Организаторами выставки выступили Общество содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова, Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Согласно церковному преданию, самые первые образы Богоматери создал святой евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. Далее основные типы изображений сформировались в византийской культуре, а после продолжили свое развитие в русской иконописи.

Сегодня каждый православный может сходу назвать несколько самых известных икон Божьей Матери, например, Казанскую, Владимирскую, Смоленскую. Но это лишь малая часть, а на самом деле образов несколько сотен. Название иконы получали либо по месту явления или нахождения: «Казанская», «Тихвинская». Другие представляли собой эпитеты Богоматери, которые заимствовались из гимнографии (церковной поэзии): «Достойно есть», «О Тебе радуется», «Утоли моя печали». Также названия передавали смысл изображения (такие как Оранта — молящая с воздетыми вверх руками, Одигитрия — указующая путь, Елеуса — сострадающая, сочувствующая).

На выставке представлена коллекция редчайших икон, но задача не только в том, чтобы во всей полноте раскрыть богородничную иконографию, но и подчеркнуть ее роль духовного этического ориентира.

«Идея экспозиции — показать максимально подробно иконографические изводы богородичных икон, которые особо почитали всегда. Выставка символизирует глубокую связь между духовными традициями и культурным наследием России, подчеркивая роль иконы как духовного компаса»,— рассказала на вернисаже Наталия Горькова, искусствовед, директор Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова.

По словам Анны Хмелевой, секретаря попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, выставка отсылает к древним истокам русской культуры, к вечным ценностям, помогает обретать утраченное и забытое.

У каждой иконы своя удивительная история. Самая древняя в экспозиции датируется XV веком — Богоматерь Смоленская. Образ относится к иконографическому типу Одигитрия. Это один из самых древних и распространенных типов иконографии Богородицы. По преданию, из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особенно замечательно избавление Смоленска от татар в 1239 году. Жители, чувствуя себя не в силах отразить грозного врага, обратились с молитвой к Божией Матери, и она даровала городу спасение.

Также на выставке представлена икона «Живоносный источник». В описании этих событий рассказывается о том, как в платановой роще у Золотых ворот Константинополя военный трибун (офицер в древнеримском войске) Лев Маркелл помог слепцу: он принес ему воды из заросшего источника, на существование которого ему указал таинственный голос. Слепец, испив воды, прозрел, а Лев Маркелл, ставший императором, приказал очистить источник и заключить в каменный круг, над которым был построен храм в честь Пресвятой Богородицы. А родник был назван «Живоносным источником».

«Представленная на выставке икона Божией Матери "Живоносный источник" была найдена нами под слоем ровного потемневшего лака. В процессе реставрации, когда стали проявляться истинные краски, мы поняли, насколько она значима»,— рассказывает коллекционер Александр Шаров.

Особый раздел богородичной иконографии — изображения праздников. В экспозиции несколько комплектов икон из иконостасов, а также иконы Покрова и несколько образов Рождества Христова разных традиций. Стоит отметить уникальные иконы Богоматери Кипрской и четырехчастную, где представлены образы Богоматери Цареградской, Иерусалимской, Влахернской и Александрийской.

В XVIII–XIX веках, в эпоху Нового времени, иконографическое творчество активно развивалось, появились новые типы образов. Например, молитвенное обращение к Богоматери рожениц и желание иметь образ, наделенный конкретной функцией, стали причиной создания икон «Вспоможение в родах». Явления святой Девы во время Русско-японской и Первой мировой войн отражены в иконографии Богоматери Порт-Артурской и Августовской.

На выставке представлена и самая поздняя икона XX века — Богоматери Порт-Артурской. Это единственное в иконографии изображение, на котором плат с Нерукотворным Ликом Спасителя держит сама Богородица. Считается, что эта икона является покровительницей Дальневосточной земли, русского флота и воинства. Ее историю рассказал директор Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Илья Козлов. Видение Божьей матери было явлено во сне старому матросу Феодору Катанскому, участнику обороны Севастополя. Он рассказал, что ему явилась Богородица, стоявшая на берегу залива, она держала большой плат с Нерукотворным ликом Спасителя. Позже о своем видении он в красках рассказал богомольцам Киево-Печерской лавры, и иконописец лавры написал образ точно по указанию матроса.

Выставка работает до 10 декабря. Примечательно и само место, где проходит экспозиция.

«Открытие обновленного подцерковного пространства в Смольном соборе — это не просто реставрация исторического здания, но и символический шаг к его переосмыслению. Здесь открываются новые горизонты для культурно-гуманитарных проектов, направленных на сохранение и популяризацию духовного и культурного наследия нашей страны,— рассказывает Анна Хмелева.— Новое пространство позволяет каждому почувствовать связь с духовными истоками, ощутить красоту и силу русской культуры, которые служат своего рода духовными ориентирами, объединяющими прошлое и настоящее».

Алла Михеенко