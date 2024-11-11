Масштаб возможностей

Лозунг «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения», придуманный когда-то Ильфом и Петровым, вряд ли можно назвать актуальным и тогда, и теперь. Теперь — особенно. И передвижение сегодня — тоже роскошь. В командировки в наше время массово уже не ездят, благодаря развитым технологиям связи, дистанционке и удаленке, в путешествие в такой сезон, когда отпуск позади, а зимние праздники впереди, тоже как-то не получается. Но кроме путешествий физических, есть еще гастрономические, духовные, развлекательно-познавательные, эмоциональные и прочие. Одним из них можно предаваться у себя на диване, не выходя из дома, другим — во время посещений театров и концертных залов, третьим — за столиком ресторана, дегустируя новое меню под бокал вина. В общем, возможности отвести душу есть и в межсезонье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ну а если говорить о поездках-перелетах, то благодаря просторам «необъятной родины своей», можно открыть такие уголки, которые раньше и не снились. Например, на Кольском полуострове. Или в Карелии. И даже в Подмосковье, где, оказывается, сохранилось около 200 дворянских усадеб и советских дач со своим особым колоритом. Кстати, самой колоритной республикой России называют Бурятию. Байкал, буддийские дацаны, старинные поезда на уникальной Кругобайкальской железной дороге, термальные источники, горы и водопады — все это стоит того, чтобы увидеть. Почему-то вспоминаются школьные уроки географии в другой уже далекой жизни. Когда на доске разворачивались гигантские географические карты — они завораживали загадочностью названий, зелеными равнинами и желто-коричневыми горами, синими прожилками рек... Масштабы поражали. Сегодня тоже есть чему удивляться.

Елена Федотова