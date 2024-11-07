Оборонное предприятие столкнулось с биоугрозой

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело в связи со вспышкой кишечной инфекции на уфимском предприятии ОДК-УМПО. По данным республиканского минздрава, заболел 21 сотрудник завода, 14 из которых попали в больницу. Расследовавшее ЧП управление Роспотребнадзора по региону установило, что возбудителем инфекции стал норовирус. Работники предприятия заразились от сотрудников пищеблока, который обслуживает московское ООО «РТ-питание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Уфе расследуют массовое пищевое отравление сотрудников ПАО «ОДК-УМПО». Как установило территориальное управление Роспотребнадзора, групповое заболевание вызвала кишечная инфекция, а его очагом стал пищеблок. Всего, по данным ведомства, заразился 21 человек, 14 из которых были госпитализированы.

ПАО «ОДК-УМПО» — разработчик и производитель авиационных двигателей. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха. В объединении серийно выпускаются турбореактивные двигатели для самолетов семейства «Су» и «МиГ», отдельные узлы для двигателей вертолетов семейств «Ка» и «Ми», газотурбинные приводы для газоперекачивающих агрегатов. «ОДК-УМПО» в кооперации с другими предприятиями ОДК работает над двигателем ПД-14 для магистрального самолета 21-го века (МС-21). Численность сотрудников превышает 25 тыс.

Как сообщила пресс-служба предприятия, о первых случаях заболевания стало известно 3 ноября, когда работники с симптомами кишечной инфекции начали обращаться за медицинской помощью. Извещенные об этом специалисты Роспотребнадзора инициировали эпидемиологическое расследование. Началась проверка объектов общепита на первой производственной площадке в микрорайоне Инорс и медицинское обследование персонала.

4 ноября в Роспотребнадзоре сообщили о временной приостановке работы пищеблока и буфета «до выяснения всех обстоятельств». «Угрозы распространения инфекции нет»,— отмечали в ведомстве.

5 ноября (эпидрасследование еще продолжалось) предприятие известило сотрудников о проведенной дезинфекции в буфетах и столовой. «Они работают в штатном режиме»,— говорилось в сообщении.

В тот же день Роспотребнадзор установил, что возбудителем болезни стал норовирус. Источником инфекции, как выяснили специалисты управления, стали работники пищеблока, откуда вирус распространился среди сотрудников предприятия.

К 5 ноября в больнице лечились девять человек, за два дня их число увеличилось до 14. В республиканском минздраве сообщили, что все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным «Ъ-Уфа», объекты общественного питания на ОДК-УМПО обслуживает филиал московского ООО «РТ-питание», зарегистрированный по адресу столовой №5 УМПО на Петрозаводской улице.

Получить комментарий «РТ-питание» вчера не удалось — на звонки и письма там не ответили.

ООО «РТ-питание» зарегистрировано в Москве в марте 2003 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 49% уставного капитала через ООО «Сервис фуд» принадлежит Алексею Федотову и Андрею Дудко, 51% — ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в «Ростех»). Среди клиентов «РТ-питание» — крупные компании с государственным участием, муниципальные и коммерческие предприятия, офисные центры и лечебные учреждения, говорится на официальном сайте компани. По данным Rusprofile, выручка «РТ-питание» в 2023 году составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 126 млн руб.

О расследовании уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.

В Роспотребнадзоре намерены привлечь виновных к административной ответственности.

«Эпидемиологическое расследование продолжается. Меры административного воздействия будут приняты. Виновные понесут ответственность»,— прокомментировали в ведомстве.

Наталья Балыкова