«Микроген» разорвал уставные отношения

НПО «Микроген» не удалось отсудить стоимость доли в ООО «Юмагузинское водохранилище». В 2005 году «Микрогену» принадлежало около 0,9% в уставном капитале «Юмагузинского водохранилища». В начале 2021 года предприятие вышло из состава соучредителей ООО и попросило выплатить 5,7 млн руб. в качестве компенсации. «Юмагузинское водохранилище», основным владельцем которого является республика, «Микрогену» отказало. По результатам судебной экспертизы выяснилось, что у компании отрицательные активы, поэтому стоимость доли истца не превышает 1 руб. Юристы полагают, что попытка «Микрогена» изначально была обречена на провал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший соучредитель «Юмагузинского водохранилища» не дождался выплаты за долю в уставном капитале

Фото: Владислав Дорофеев, Коммерсантъ Бывший соучредитель «Юмагузинского водохранилища» не дождался выплаты за долю в уставном капитале

Фото: Владислав Дорофеев, Коммерсантъ

АО «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам „Микроген“» не смогло отсудить стоимость доли в уставном капитале ООО «Юмагузинское водохранилище». Арбитражный суд Башкирии отказал акционерному обществу в удовлетворении соответствующего иска на взыскание 5,7 млн руб. основной задолженности и 114,4 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

ООО «Юмагузинское водохранилище» является правопреемником одноименного ОАО, созданного распоряжением кабинета министров республики в октябре 1998 года. Строительство водохранилища началось в том же году в Кугарчинском районе. В объект было вложено более 7,72 млрд руб. в основном за счет средств бюджета (28,6%) и учредителей компании — крупнейших предприятий региона. Среди них, по данным «СПАРК-Интерфакс», — «Башнефть» (18,25%), Башкирская электросетевая компания (3,81%), Салаватский нефтехимический завод, Уфимкабель, «Башкирское мороженное» (их доли — менее 1%) и другие предприятия. На сегодняшний день 61,4% в уставном капитале ООО находится в республиканской собственности. По итогам 2023 года, выручка компании составила 2,13 млн руб., убыток — 372 тыс. руб. Осенью 2023 года ФНС направляла заявление о признании «Юмагузинского водохранилища» банкротом, но весной этого года суд прекратил производство: из 10,4 млн руб. задолженности компания погасила часть (сумма в определении суда не указана), что говорит об отсутствии признаков банкротства, отмечено в материалах дела. Апелляционную жалобу налоговая служба не подавала.

Как следует из решения суда по иску «Микрогена», до 18 февраля 2021 года предприятие являлось соучредителем «Юмагузинского водохранилища» (с сентября 2005 года) с долей 0,893% номинальной стоимостью 6,15 млн руб. 1 февраля 2021 года «Микроген» сообщил о выходе из состава участников «Юмагузинского водохранилища», уступив долю ответчику, и попросил выплатить ее действительную стоимость.

В 2022 году истец направил претензию, в которой напомнил о намерении получить денежную компенсацию за долю в уставном капитале. «Юмагузинское водохранилище» уведомило «о невозможности выплаты действительной стоимости доли вышедшим участникам общества».

В ходе разбирательства была проведена судебная экспертиза. Перед специалистом уфимской сети агентств недвижимости «Эксперт» были поставлены несколько вопросов. В частности, он оценил стоимость чистых активов компании на конец 2020 года и действительную стоимость доли «Микрогена» в уставном капитале «Юмагузинского водохранилища».

По мнению эксперта, стоимость чистых активов была отрицательной (размер долгов превышает стоимость имущества) — 17,8 млн руб., а стоимость доли истца, учитывая экономические показатели «Юмагузинского водохранилища», составляла «1 условный рубль», указано в решении суда.

Учитывая отрицательную величину активов, суд пришел к выводу, что «выплата действительной стоимости доли невозможна».

Это не первая попытка соучредителей «Юмагузинского водохранилища» получить действительную стоимость доли в уставном капитале компании. В 2014 году Уфимское моторостроительное производственное объединение, которое владело 3,045% в уставном капитале ООО, выйдя из состава его участников, просило выплатить 28,7 млн руб. По результатам судебной экспертизы было установлено, что по состоянию на 31 октября 2013 года величина чистых активов компании составляла минус 4,7 млн руб., а стоимость доли УМПО была нулевой. На этом основании суд отказал в удовлетворении иска уфимского предприятия.

Юристы полагают, что, учитывая финансовые показатели «Юмагузинского водохранилища», у истца нет шансов на получение стоимости доли.

«Показательно, что выводы экспертизы истец не оспаривал, и о проведении повторной или дополнительной экспертизы суд первой инстанции не просил. В такой ситуации даже апелляционное оспаривание решения суда первой инстанции вряд ли имеет смысл»,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

С ним согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Шансы на то, что „Микроген“ получит денежные средства, сводятся практически к нулю. При отрицательных чистых активах требовать выплату действительной стоимости доли невозможно, поскольку это противоречило бы самой природе общества с ограниченной ответственностью и могло бы нарушить права кредиторов общества. В связи с чем и обжалование решения в апелляции также представляется малоперспективным»,— пояснил господин Жарский.

Булат Баширов