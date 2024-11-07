Главой Любимского района избран Алексей Дмитриев

Главой администрации Любимского района Ярославской области избрали Алексея Дмитриева. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Поздравляю Алексея Викторовича с избранием на пост главы Любимского муниципального района. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты районного собрания»,— написал господин Евраев.

В последнее время господин Дмитриев занимал пост главы в статусе временно исполняющего обязанности. Он является уроженцем Любима, работал учителем в школе и преподавателем в училище. В период с 2009 по 2024 год был директором Любимского аграрно-политехнического колледжа. Также последние 12 лет Алексей Дмитриев являлся депутатом Собрания представителей Любимского района и руководил фракцией «Единой России».

Алла Чижова