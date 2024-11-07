Размер субсидии кинокомпаниям из средств нижегородского бюджета сократили вдвое

Пять фильмов получат финансовую поддержку из бюджета Нижегородской области региона по решению региональной кинокомиссии. По данным областного министерства культуры, на выплату рибейтов будет направлено 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего на получение финансовой поддержки было подано шесть заявок, до участия в конкурсе допустили пять. Одна заявка была отклонена по причине отсутствия удостоверения национального фильма.

Субсидии из бюджета получат многосерийный детектив «Злые люди» (ООО «Берг Саунд»), романтическая комедия «Туда» (ООО «Пандора»), художественный фильм «Кулачный бой» (ООО «МЕМ-Медиа»), полнометражный художественный фильм «Маэстро» (ИП Кукушкин) и телесериал «Маня и Груня» (ООО «Кинокомпания «Стелла»).

За счет средств областного бюджета кинокомпании могут возместить до 60% затрат на производство фильмов, снятых в Нижегородской области. Дополнительный процент возврата дают при наличии у фильмов заключенного соглашения о прокате, при съемочном периоде в регионе более 30 дней, а также в ситуациях, когда сюжет фильма связан с историей региона. В этом году в Нижегородской области реализовано 18 кинопроектов, еще 12 находятся в работе.

Как писал «Ъ-Приволжье», система рибейтов работает в Нижегородской области с 2021 года. Каждый год в областном бюджете по 20 млн руб. закладывается на выплату субсидий кинокомпаниям, которые снимают в регионе свои фильмы. В 2024 году общий объем был сокращен в два раза из-за перераспределения средств внутри бюджета.

Андрей Репин