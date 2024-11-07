В Ярославле изменится схема движения трамвая №5К

В Ярославле с 11 ноября на трамвайный маршрут №5К добавляется участок от депо до разворотного кольца на улице Елены Колесовой. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Временная остановка «улица Александра Невского» будет находиться напротив дома №66 на Елены Колесовой. Трамваи будут ходить от этой остановки с 4:40 до 23:13.

«Нововведение обеспечит транспортное сообщение для жителей улиц Елены Колесовой, Александра Невского и Урицкого. Также продление трамвайного маршрута позволит разгрузить автобусную маршрутную сеть в часы пик»,— пояснили в министерстве.

Напомним, что в Дзержинском районе сейчас ведутся работы по замене трамвайных путей. Уже уложено 5,5 км путей на участке от Ленинградского проспекта до разворотного кольца вдоль улицы Блюхера, 2 км – на участке от 9-й больницы до улицы Елены Колесовой.

Алла Чижова