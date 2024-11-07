Движение машин по Алексеевской ограничили из-за пожара

Двухэтажный расселенный жилой дом горит на Алексеевской улице в историческом центре Нижнего Новгорода. Как передает корреспондент «Ъ-Приволжье», дым идет из окон по всей длине дома.

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Сотрудники коммунальных служб выясняют, отключен ли дом от электричества, газа и воды.

В региональном управлении МЧС уточнили, что открытого горения на доме нет. Пожарные ищут скрытые источник огня и дыма.

Движение автомобилей по Алексеевской временно перекрыто на участке от Звездинки до Холодного переулка.

Андрей Репин