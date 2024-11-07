В Ярославле определили приоритетные для ремонта дороги Заволжского района

В Ярославле в приоритетный перечень ремонта дорог в Заволжском районе вошли восемь объектов, в том числе завершение работ на проспекте Машиностроителей. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В 2025 году планируется отремонтировать улицу Комарова на участке от 50 лет ВЛКСМ до Гражданской, 3-ю Яковлевскую — от проспекта Авиаторов до границ города, Яковлевскую в районе дома №7 до границ, дорогу от 3-ей Яковлевской до дома №7 на Яковлевской (в том числе разворотное кольцо). Также в приоритете провести работы на дороге от пересечения с проспектом Авиаторов — в районе дома № 60 по улице 2-я Яковлевская до границ города (в районе путепровода у станции «Филино»), на улице Кавказской — от Теплового переулка до границ города и на Тепловом переулке — от Моховой до дома №17 по Тепловому переулку.

За счет денег 2026 года хотят отремонтировать улицу Сосновую и начать работы на улице Папанина (от проспекта Машиностроителей до границ города и дублера Университетской).

Ранее в Ярославле определили такой же перечень дорог в Кировском и Ленинском районах.

Алла Чижова