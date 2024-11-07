В Югре возбудили дело из-за гибели четырехлетнего ребенка во время пожара

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) во время пожара погиб четырехлетний ребенок. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) из-за гибели четырехлетнего ребенка во время пожара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар произошел днем 3 ноября в квартире дома № 4 по ул. Ямская в Ханты-Мансийске. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. «Следствие не исключает, что возгорание могло произойти от использования открытого огня. По уголовному делу проводятся следственные действия»,— рассказали в СКР.

Полина Хабарова