В Уфе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении уфимца по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением (ст.156 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии. Санкции по этой статье предусматривают до трех лет лишения свободы.

Инцидент, по данным портала «ГорОбзор», произошел в подъезде жилого дома на улице Королева. Отец пнул сына из-за того, что ребенок, зайдя в лифт, случайно толкнул младшего брата.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, личность уфимца была установлена. В отношении него составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ).

Майя Иванова