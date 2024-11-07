Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие экспонаты будут представлены в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ

На ВДНХ в павильоне «Советский транспорт» открылась выставка «Ты выглядишь на все 100!», посвященная столетию отечественного транспортного дизайна. Точкой отсчета было выбрано 7 ноября 1924 года, когда к седьмой годовщине Октябрьской революции в демонстрации на Красной площади приняли участие десять грузовиков марки АМО, построенных на предприятии, заложенном на окраине Москвы братьями Рябушинскими еще при царском режиме. Был ли у них дизайн, и можно ли его считать отечественным — большой вопрос. Машины были разработаны итальянской маркой Fiat еще во время Первой мировой войны. А «нашим дизайном» можно считать разве что тот факт, что все десять первых грузовиков были покрашены в красный цвет — цвет пролетарской революции.

Вообще, считается, что автомобильный дизайн — это торговая упаковка. Красивый автомобиль скорее купят. В Советском Союзе вопрос так не ставился. Для госучреждений на первом месте стояла не красота, а надежность, да и выбирать было особо нечего — какая конкуренция при плановой экономике? А частники во времена СССР были рады самой возможности купить автомобиль. Есть и другая точка зрения на транспортный дизайн — что красота продиктована аэродинамикой. Авиаконструктор Андрей Туполев говорил, что «хорошо полетит только красивый самолет». Правда, ему на это возражали, что «с хорошим мотором и ворота полетят».

Но, так или иначе, за сто лет у нас было спроектировано и построено достаточное количество красивых машин. И выставка на ВДНХ в этом убеждает. Там есть и оригиналы, и полноразмерные реплики, и масштабные модели. Лучше взять, конечно, экскурсию, иначе вы можете не узнать, почему в отечественных карьерных самосвалах до поры до времени водители не сидели, а стояли за баранкой, почему не пошел в серию кабриолет «Москвич» и зачем известный российский художник Миша Most оформил первый отечественный электромобиль-гаджет марки «Атом».