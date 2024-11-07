Арестован 31-летний уроженец Донецкой области по обвинению в диверсии под Уфой

Кировский райсуд Уфы арестовал до 5 января 31-летнего уроженца Донецкой области, обвиняемого в диверсии (п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Решение принято по ходатайству следователя управления ФСБ по Башкирии, сообщили в пресс-службе суда.

По предварительным данным, в ноябре арестованный получил в мессенджере задание взорвать ж/д дорогу под Уфой.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ЧП произошло в минувшее воскресенье в Уфимском районе вблизи деревни Бурцево. Грузовой состав из 74 вагонов с углем проезжал по путям в момент взрыва. В результате ЧП 22 вагона сошли с пути. Никто из людей не пострадал.

Венера Хисамова