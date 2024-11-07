Interactive Brokers объяснил закрытие счетов россиян санкционными рисками

Американский брокер Interactive Brokers (IB) сообщил, что закрытие счетов российских клиентов не связано с их гражданством, а обосновано санкционными рисками. В начале ноября IB начал рассылать письма клиентам из России о том, что их счета будут закрыты через 30 дней.

«Interactive Brokers постоянно анализирует свою подверженность санкциям и другим рискам финансовых преступлений в юрисдикциях, в которых работает компания, что приводит к закрытию определенных счетов. Этот процесс не направлен исключительно на российских клиентов»,— сообщил брокер (цитата по Forbes).

Письма с предупреждением о блокировке счета в IB стали получать клиенты с гражданством России и видом на жительство в странах ЕС. «Ведомости» писали, что их разослали и клиентам, которые в том числе платят налоги в Евросоюзе. Как уточняло издание, пользователям услуг IB стали доступны только сокращение или закрытие позиций, а также вывод денег со счета.