Нижегородская область на 171 млн рублей увеличила финансирование процедур ЭКО

Областной бюджет дополнительно добавил 171 млн руб. в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на оплату услуг по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Как сообщила в заксобрании руководитель нижегородского территориального ФОМС Светлана Ермолова этих средств хватит на проведение в клиниках 933 процедур ЭКО. В этом году регион уже выделял на эти цели 69 млн руб. (порядка 400 процедур).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рождаемость детей после искусственного оплодотворения во многом зависит от возраста и здоровья женщин и других факторов, но в среднем этот показатель составляет около 30%. «Если в результате тысячи полных циклов ЭКО у нас появится 300 малышей – мы будем считать это очень хорошим результатом», – отметила Светлана Ермолова в разговоре с «Ъ-Приволжье».

Иван Сергеев