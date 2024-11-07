Четыре улицы в историческом центре Уфы остались без электричества

На четырех улицах исторического центра Уфы — Карима, Чернышевского, Аксакова и Гоголя — пропало электричество, сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации Ленинского района со ссылкой на районное Управление гражданской защиты.

«Причина: повреждение на ведомственной линии. Работы проводятся силами УГЭС (Уфимской городской электрической сети — «Ъ-Уфа») до устранения»,— уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ООО «Башкирэнерго» сообщили, что компания по просьбе администрации Ленинского района Уфы «пришла на помощь коллегам». «По нормальной схеме электроснабжения потребители этой части города запитаны от распределительного пункта, принадлежащего ГУП «РЭС». Чтобы ускорить восстановительные работы, ПО «УГЭС» решило части потребителей подать электроэнергию с другого распределительного пункта, принадлежащего ООО «Башкирэнерго». В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено»,— отметили в «Башкирэнерго».

Венера Хисамова