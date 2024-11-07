«Россети Тюмень» направили более 9 млн на повышение надежности электроснабжения 2 тысяч жителей Югры

«Россети Тюмень» провели капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Картопья – Агириш» в ХМАО-Югре. Объект участвует в электроснабжении поселка Агириш с населением 2 тысячи человек. Стоимость работ превысила 9 млн рублей.



На ЛЭП протяженностью 80 км энергетики заменили линейную арматуру и отремонтировали 8 фундаментов опор. Чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых и минимизировать риски отключений из-за жизнедеятельности птиц, специалисты смонтировали птицезащитные устройства. Также сотрудники расчистили от древесно-кустарниковой растительности 137 гектаров охранной зоны ЛЭП. Всего в работах участвовали 14 человек производственного персонала и 5 единиц спецтехники, в том числе вездеходы и автогидроподъемник с вылетом стрелы до 22 метров.

Ремонт линии электропередачи 110 кВ «Картопья – Агириш» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Комплекс реализованных мер повысил надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей населенного пункта, в том числе подразделения Югорского лесопромышленного холдинга.

АО «Россети Тюмень»