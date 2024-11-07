В Салехарде открыли новый корпус Обдорской гимназии при Преображенском соборе

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) открыли новый корпус Обдорской гимназии при Преображенском соборе. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов, к занятиям приступили более 200 детей.

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«Стремимся привить ребятам наши главные ценности — это добро, крепкие семьи и любовь к Родине. Здесь с этой миссией справятся на отлично. Это понятно с первых минут знакомства с коллективом и ребятами. Желаю ученикам и педагогам ставить перед собой самые высокие цели и уверенно их достигать»,— отметил глава региона.

По словам господина Артюхова, это первая в Салехарде школа полного дня: на уроках дети получают знания, а затем занимаются спортом и творчеством, изучают основы православия, этикет и традиции казачества.

По данным правительства региона, до конца 2024 года в школах региона должны появиться шесть билингвальных классов для первоклассников. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в следующем году более 150 детей начнут изучать предметы на английском языке.

Напомним, в Салехарде в мкр. Радужный начали строить школу площадью 16 тыс. кв. м, которая будет рассчитана на 800 учеников. Она будет состоять из двухэтажного блока для классов начальной школы и трехэтажного, где будут проходить уроки для остальных классов, а также спортивные занятия. В образовательном учреждении организуют телестудию, кабинет 3D-моделирования, арт-мастерскую для шитья, моделирования и архитектуры.

Полина Хабарова