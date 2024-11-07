Нижегородская область получит 15,8 млн рублей на неонатальный скрининг

В 2024 году Нижегородской области выделят из федерального бюджета 15,8 млн руб. на проведение расширенного неонатального скрининга. Всего на эти цели регионам распределили около 770 млн руб., сообщает правительство РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Исследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей будут проводить в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Оно необходимо для диагностики тяжелых болезней на ранней стадии.

Как ранее сообщали в правительстве Нижегородской области, младенческая смертность в регионе по итогам 2023 года составила 3,9 промилле, что является исторически низким уровнем.

Галина Шамберина