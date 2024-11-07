Нижегородская область получит 15,8 млн рублей на неонатальный скрининг
В 2024 году Нижегородской области выделят из федерального бюджета 15,8 млн руб. на проведение расширенного неонатального скрининга. Всего на эти цели регионам распределили около 770 млн руб., сообщает правительство РФ.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
Исследование на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей будут проводить в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Оно необходимо для диагностики тяжелых болезней на ранней стадии.
Как ранее сообщали в правительстве Нижегородской области, младенческая смертность в регионе по итогам 2023 года составила 3,9 промилле, что является исторически низким уровнем.