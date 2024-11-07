Ярославские власти считают, что 70% УК не справляются с обязанностями

В Ярославской области 70% управляющих компаний не выполняют свои обязанности. Соответствующую информацию на заседании комитета по ЖКХ озвучил начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Анализом работы и составлением рейтинга занималось созданное АНО «Центр мониторинга и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства».

«Рейтинг показывает, что 70% управляющих компаний не справляются со своими обязанностями: не справляются не просто в качестве основной работы, а не справляются вообще. То есть никаких работ не проводят. В настоящее время мы этот бум видим, жители активно реагируют и активно к нам обращаются. Мы говорим о том, что управляющая компания обманывает жителей, например, проводят нелегитимные собрания»,— рассказал господин Кузнецов и добавил, что «Центр развития» консультирует местных жителей по вопросу перехода к другим управляющим, находящимся в «зеленой» зоне рейтинга.

Председатель комитета Андрей Щенников рассказал и о том, что многие застройщики на первые полгода, как того требует закон, выбирают управляющие компании, которые им удобны. «Эти управляющие компании принимают дома с нарушениями, потому что аффилированные организации есть такие»,— сказал господин Щенников.

По мнению и.о. министра ЖКХ Елены Дмитриевской, деятельность управляющих компаний не контролируется достаточным образом, поэтому на работу «Центра развития» ЖКХ и выделяются средства.

Алла Чижова