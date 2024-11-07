СКР проверит уфимца, пнувшего сына ногой в лифте

Региональное управление СКР начало проверку в отношении уфимца, пнувшего в лифте своего малолетнего сына. Видеозапись с инцидентом была опубликована вчера порталом «ГорОбзор».

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, личность уфимца установлена. В отношении него был составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ).

Инцидент, как сообщал «ГорОбзор», произошел в жилом доме на улице Королева. Причиной агрессии уфимца стало поведение сына, который, зайдя в лифт, случайно толкнул младшего брата.

Венера Хисамова