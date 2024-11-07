Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В тюменском селе нашли тела двух взрослых и ребенка, возбуждено уголовное дело

В селе Ярково (Ярковский район) Тюменской области в квартире обнаружили тела трех человек, в том числе ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Фото: пресс-служба СКР по Тюменской области

Фото: пресс-служба СКР по Тюменской области

По данным следователей, тела с признаками насильственной смерти были найдены рано утром в четверг, 7 ноября. Погибшими оказались мужчина, его сожительница и ее несовершеннолетняя дочь. На шее ребенка зафиксированы колото-резаные раны, на телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения. По словам соседа, накануне в семье погибших произошел конфликт.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной, мужчина убил сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь, а после этого совершил самоубийство.

На месте работают следователи Тюменского межрайонного следственного отдела. Они проводят осмотр, допрашивают соседей и знакомых. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...