В тюменском селе нашли тела двух взрослых и ребенка, возбуждено уголовное дело

В селе Ярково (Ярковский район) Тюменской области в квартире обнаружили тела трех человек, в том числе ребенка. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР по Тюменской области Фото: пресс-служба СКР по Тюменской области

По данным следователей, тела с признаками насильственной смерти были найдены рано утром в четверг, 7 ноября. Погибшими оказались мужчина, его сожительница и ее несовершеннолетняя дочь. На шее ребенка зафиксированы колото-резаные раны, на телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения. По словам соседа, накануне в семье погибших произошел конфликт.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной, мужчина убил сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь, а после этого совершил самоубийство.

На месте работают следователи Тюменского межрайонного следственного отдела. Они проводят осмотр, допрашивают соседей и знакомых. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.

Полина Хабарова