В Свердловской области похолодает до -22°

На территории Свердловской области в пятницу, 8 ноября, ночная температура воздуха составит -7°…-12°, на севере температура опустится до -17°…-22°. Днем будет -1°…-6°, сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

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В субботу, 9 ноября, на Урал придет кратковременная оттепель. «Поднявшись с Испанского побережья на Скандинавию, с северо-западными ветрами скользнет на европейскую часть России, касаясь Урала. Атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 м/с и осадки в виде мокрого снега»,— сказано в сообщении. Температура воздуха ночью -3°…-8°, днем — 0°…+5°.

В воскресенье, 10 ноября, в течение дня быстро похолодает. При прохождении холодного фронта вероятны порывы северо-западного ветра до 17 м/с. Температура ночью составит -1°…-6°, днем — -1°…-4° (на крайнем юге области будет около 0°).

Полина Хабарова