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В Нижегородской области рассекретили 224 исторических архивных материала

Межведомственная экспертная комиссия Нижегородской области приняла решение о снятии грифа секретности с 224 материалов, хранящихся в государственном общественно-политическом архиве.

В региональном комитете по делам архивов уточнили, что будет рассекречена документация одного из оборонных предприятий города Горького за 1955-1964 годы.

Также гриф секретности снимут с ряда материалов, связанных с работой предприятий Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, восстановлением народного хозяйства в первые послевоенные годы и его развитием в 1963-1964 годах.

Среди рассекреченных документов — статические отчеты Горьковского авиационного производственного объединения им. С. Орджоникидзе 1955-1964 годов, документы отделов Горьковского обкома ВКП(б)-КПСС лесной, топливной, химической и тяжелой промышленности, машиностроения, водного транспорта, строительства, городского хозяйства.

Андрей Репин

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