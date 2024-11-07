«Алроса» представила в Нижнем Новгороде программу инвестиций в бриллианты

Группа компаний «Алроса» представила в Нижнем Новгороде программу продаж инвестиционных бриллиантов. Стоимость таких бриллиантов в каталоге колеблется от 10 до 976,7 тыс. долларов. Alrosa Diamond Exclusive предлагает к продаже более 350 бриллиантов инвестиционного класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Алроса» Фото: «Алроса»

Каждый экземпляр имеет сертификат, выданный независимой геммологической лабораторией и электронный паспорт с подробной информацией о бриллианте.

На все бриллианты распространяется условие обратного выкупа по текущим рыночным ценам и со стандартной для инвестиционного рынка разницей между стоимостью на моменты покупки и последующей продажи бриллианта. Также инвесторам доступна услуга ответственного хранения бриллиантов.

По оценкам компании, доходность бриллиантов инвестиционного класса с 2022 года составила 30%. При этом бриллианты весом более 10 карат демонстрируют наибольшую доходность — до 44%. Инвестиционные бриллианты входят в линейку продуктов большинства российских банков.

По мнению главы Alrosa Diamond Exclusive Еленой Суховеевой, в дальнейшем в России необходимо ввести обязательную сертификацию бриллиантов инвестиционного класса по ГОСТу в авторизованной геммологической лаборатории. Также компания предлагает создать единый национальный рыночный индикатор цен на бриллианты, который позволит инвесторам легче ориентироваться в ценовых предложениях на рынке. В «Алроса» рассчитывают, что эти правила начнут действовать в стране с 2025 года.

Андрей Репин